latifah abd manaf
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
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Waste Management
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
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Waste Management
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
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Institute of Engineering and Management (IEM)
Kolkata, India
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Waste Management
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Bonn, Germany
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Waste Management
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
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Waste Management
School of Computing, Engineering and Digital Technologies, Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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Waste Management
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
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Waste Management
Department of Chemical Engineering, Curtin University Malaysia
Miri, Malaysia
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Waste Management
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
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Waste Management
Imperial College London
London, United Kingdom
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Waste Management
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
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Waste Management
Institute for Global Environmental Strategies
Hayama, Japan
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Swiss Centre for Scientific Research (Côte d'Ivoire)
Abidjan, Côte d'Ivoire
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Shenzhen University
Shenzhen, China
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Institute of Biotechnology, Hue University
Hue City, Vietnam
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National Institute of Industrial Engineering
Mumbai, India
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