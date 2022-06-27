costas velis
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Waste Management
Kwame Nkrumah University of Science and Technology College of Art and Built Environment
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Waste Management
Cadi Ayyad University
Marrakech, Morocco
Associate Editor
Waste Management
First Technical University
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Waste Management
IIMT University
Meerut, India
Associate Editor
Waste Management
Graduate Institute of Environmental Engineering, College of Engineering, National Taiwan University
Kaohsiung City, Taiwan
Associate Editor
Waste Management
Monash University Malaysia
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Waste Management
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Waste Management
National University of the South
Bahía Blanca, Argentina
Associate Editor
Waste Management
Faculty of Science, Mohammed V University
Rabat, Morocco
Associate Editor
Waste Management
Mechanical Engg & Chief Coordinator, Centre for Sustainable Development & Resource Efficiency Management, Jadavpur University,
Kolkata, India
Associate Editor
Waste Management
Mexican Institute of Petroleum
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Waste Management
National Yang-Ming University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Waste Management
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Waste Management
Gheorghe Asachi Technical University of Iași
Iași, Romania
Associate Editor
Waste Management
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Waste Management