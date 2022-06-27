patrick meyfroidt
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Food Systems
WorldFish (Malaysia)
Penang, Malaysia
Specialty Chief Editor
Aquatic Foods
School of Agriculture, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Waste Management in Agroecosystems
Center for Edaphology and Applied Biology of Segura, Spanish National Research Council (CSIC)
Espinardo, Spain
Specialty Chief Editor
Waste Management in Agroecosystems
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Specialty Chief Editor
Nutrition and Sustainable Diets
World Bank Group
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Land, Livelihoods and Food Security
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate-Smart Food Systems
Natural Resources Institute, University of Greenwich
Greenwich, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Agro-Food Safety
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition and Sustainable Diets
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
Specialty Chief Editor
Crop Biology and Sustainability
University of Reading
Reading, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Agricultural and Food Economics
University of Minho
Braga, Portugal
Specialty Chief Editor
Sustainable Food Processing
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Water-Smart Food Production
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate-Smart Food Systems
Ghent University
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Agroecology and Ecosystem Services
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Urban Agriculture