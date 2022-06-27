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Opuntia Cactus Pear for Sustainable and Resilient Food Systems: Ecosystem Services, Livelihoods, and Value Chains
- Mounir Louhaichi
- Sawsan Hassan
- Maryna De Wit
- Paolo Inglese
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