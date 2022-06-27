jelili adegboyega adebiyi
Northern Michigan University
Marquette, United States
Community Reviewer
Agricultural and Food Economics
Northern Michigan University
Marquette, United States
Community Reviewer
Agricultural and Food Economics
Pegaso University
Naples, Italy
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Agricultural and Food Economics
Zhengzhou University
Zhengzhou, China
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Agricultural and Food Economics
The University of Queensland
Brisbane, Australia
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Agricultural and Food Economics
Department of Agriculture, University of Sassari
Sassari, Italy
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Agricultural and Food Economics
International Fertilizer Development Center
Muscle Shoals, United States
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Agricultural and Food Economics
Symbiosis International University
Pune, India
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Agricultural and Food Economics
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
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Agricultural and Food Economics
University of Los Andes, Colombia
Bogotá, Colombia
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Agricultural and Food Economics
University of South Africa
Pretoria, South Africa
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Agricultural and Food Economics
University of Minnesota Morris
Morris, United States
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Agricultural and Food Economics
Institut National de la Recherche Agronomique Centre Montpellier
Montpellier, France
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Agricultural and Food Economics
North-West University
Potchefstroom, South Africa
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Agricultural and Food Economics
Woldia University
Woldiya, Ethiopia
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Agricultural and Food Economics
International Maize and Wheat Improvement Center (Mexico)
Texcoco, Mexico
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Agricultural and Food Economics
Colegio de Postgraduados (COLPOS)
Montecillo, Mexico
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Agricultural and Food Economics