sanzidur rahman
University of Reading
Reading, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Agricultural and Food Economics
Alma Mater Studiorum, University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Al-Sham Private University
Damascus, Syria
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University
Gazipur City, Bangladesh
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Cali, Colombia
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Hassan Premier University
Settat, Morocco
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Zayed University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Akenten Appiah-Menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Agricultural and Food Economics
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Agricultural and Food Economics