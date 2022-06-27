smail aazza
Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Fes, Morocco
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Fes, Morocco
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Missouri
Columbia, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Giessen
Giessen, Germany
Community Reviewer
Agro-Food Safety
East Tennessee State University
Johnson City, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of León
León, Spain
Community Reviewer
Agro-Food Safety
International Livestock Research Institute (Ethiopia)
Addis Ababa, Ethiopia
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Algarve
Faro, Portugal
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Agriculture, Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Community Reviewer
Agro-Food Safety
International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)
Braga, Portugal
Community Reviewer
Agro-Food Safety
University of Rhode Island
Kingston, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Eastern Regional Research Center, Agricultural Research Service (USDA)
Wyndmoor, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety
Campbell's Soup Company
Camden, United States
Community Reviewer
Agro-Food Safety