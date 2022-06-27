ademola braimoh
World Bank Group
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Land, Livelihoods and Food Security
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Department of Geography, College of Arts and Sciences, Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Stockholm Resilience Centre, Faculty of Science, Stockholm University
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
International Water Management Institute (IWMI)
Accra, Ghana
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf
Weidenbach, Germany
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Dominion University College
Accra, Ghana
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Makerere University
Kampala, Uganda
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Global Footprint Network
Oakland, United States
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente,El Colegio de la Frontera Sur
Chiapas, Mexico
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
The South Border College (ECOSUR)
Campeche, Mexico
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security
Yunnan University
Kunming, China
Associate Editor
Land, Livelihoods and Food Security