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Cultivated Land Multifunctionality: Evaluation, Spatial Dynamics, and Pathways for Sustainable Realization
- Tao Lin
- Xuewei Zhang
- Jin Zuo
- Bing Gao
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