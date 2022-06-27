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Lagos State Polytechnic
Ikorodu, Nigeria
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Sustainable Food Processing
Lagos State Polytechnic
Ikorodu, Nigeria
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Sustainable Food Processing
Yeditepe University
Istanbul, Türkiye
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Sustainable Food Processing
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
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Sustainable Food Processing
Kannur University
Kannur, India
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Sustainable Food Processing
Center for Biological Engineering, School of Engineering, University of Minho
Braga, Portugal
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Sustainable Food Processing
Riddet Institute, Massey University
Palmerston North, New Zealand
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Sustainable Food Processing
Federal University of Agriculture, Abeokuta
Abeokuta, Nigeria
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Sustainable Food Processing
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
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Sustainable Food Processing
University of Hail
Ha'il, Saudi Arabia
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Sustainable Food Processing
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
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Sustainable Food Processing
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
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Sustainable Food Processing
University of Foggia
Foggia, Italy
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Sustainable Food Processing
McGill University
Montreal, Canada
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Sustainable Food Processing
Indian Institute of Food Processing Technology
Thanjavur, India
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Sustainable Food Processing
C Anandharamakrishnan
Thanjavur, India
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Sustainable Food Processing
Université de Montpellier
Montpellier, France
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Sustainable Food Processing