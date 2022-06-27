karl s. zimmerer
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Urban Agriculture
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Urban Agriculture
University of Zimbabwe
Harare, Zimbabwe
Associate Editor
Urban Agriculture
University of New Mexico
Albuquerque, United States
Associate Editor
Urban Agriculture
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Urban Agriculture
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Urban Agriculture
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Urban Agriculture
Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Xiamen, China
Associate Editor
Urban Agriculture
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Urban Agriculture
University of Greenwich
London, United Kingdom
Associate Editor
Urban Agriculture
Department of Information Technology, College of Technology, G. B. Pant University of Agriculture and Technology
Pantnagar, India
Associate Editor
Urban Agriculture
Department of Technical Education Uttar Pradesh, India
Uttar Pradesh, India
Associate Editor
Urban Agriculture
University of South Africa
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Urban Agriculture
Metropolitan Autonomous University
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Urban Agriculture
George Washington University
Washington, United States
Associate Editor
Urban Agriculture
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Urban Agriculture