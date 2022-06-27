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Renewable Energy and Artificial Intelligence in Urban Agriculture: Pathfinding Smart and Sustainable Food Systems
- Dr. Binay Kumar Pandey
- Dr. Digvijay Pandey
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