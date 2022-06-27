paula alvarenga
School of Agriculture, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Waste Management in Agroecosystems
School of Agriculture, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Waste Management in Agroecosystems
Center for Edaphology and Applied Biology of Segura, Spanish National Research Council (CSIC)
Espinardo, Spain
Specialty Chief Editor
Waste Management in Agroecosystems
Division of Soil Science &Ag-Chem, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu
Jammu, India
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie
Potsdam, Germany
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Hensard University, Toru-Orua, Nigeria
Yenagoa, Nigeria
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
University of Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Spain
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
University of Cádiz
Cádiz, Spain
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Federal University of Grande Dourados
Dourados, Brazil
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Latvia University of Agriculture
Jelgava, Latvia
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
Wrocław University of Science and Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
EMBRAPA Swine and Poultry
Concordia, Brazil
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Waste Management in Agroecosystems