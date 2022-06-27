olcay i. unver
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Water-Smart Food Production
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Water-Smart Food Production
University of North Texas
Denton, United States
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Water-Smart Food Production
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Water-Smart Food Production
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
Rabat, Morocco
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Faculty of Agriculture, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Water-Smart Food Production
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Department of Agricultural and Food Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Water-Smart Food Production
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry
Ho Chi Minh City, Vietnam
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Institute of Geography, National Autonomous University of Mexico
Mexico, Mexico
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Sari, Iran
Associate Editor
Water-Smart Food Production
University of Chinese Academy of Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Water-Smart Food Production
Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, University of Queensland
St Lucia, Australia
Associate Editor
Water-Smart Food Production