 Skip to main content
Type at least 3 characters

1,011 articles

articles

Review

Published on 29 Jul 2026

Emotional pain in non-human mammals: from neural circuitry and opioid signaling to dysthymia-like states, grief-like behaviors, and physiological dysregulation

in Animal Behavior and Welfare

  • Daniel Mota-Rojas
  • Alexandra L. Whittaker
  • Genaro A. Coria-Avila
  • Ismael Hernández-Avalos
  • Julio Martínez-Burnes
  • Adriana Domínguez-Oliva
  • Adriana Olmos-Hernández
  • Fabiola Torres-Bernal
  • Brenda Reyes-Sotelo
  • Agatha Miranda-Cortes
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1878991
  • 480 views