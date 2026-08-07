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Original Research

Published on 07 Jul 2026

Optimizing ovulation synchronization in Holstein heifers: implementing a half-dose GnRH analogue (Buserelin Acetate) in a nanofabricated form within the ovsynch protocol to enhance the ovarian activity and reproductive performance outcomes

in Animal Reproduction - Theriogenology

  • Eman M. Hassanein
  • Ottó Szenci
  • Réka Angi
  • Ildikó Lipathy
  • Attila Sánta
  • Márton Vajna
  • László Péter
  • Noémi Anna Niczinger
  • Nikolett Kállai
  • István Antal
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1874230
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