Frontiers in Veterinary Science

Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Amniotic mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles improve sperm motility in aged stallions
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
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Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
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Review
Accepted on 27 Jul 2026
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Original Research
Published on 27 Jul 2026
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Editorial
Published on 27 Jul 2026
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Review
Published on 23 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
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Published on 21 Jul 2026
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Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
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Published on 14 Jul 2026
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Original Research
Published on 10 Jul 2026
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Published on 08 Jul 2026
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Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Editorial
Published on 01 Jul 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology