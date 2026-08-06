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Original Research

Published on 06 Jul 2026

A one welfare perspective on calf health: a qualitative study of knowledge, attitudes, working conditions, working atmosphere, and communication among farmers and calf-care teams on large Saxon dairy farms

in Veterinary Humanities and Social Sciences

  • Marieke Douay--Ryckelynck
  • Patricia Retzler
  • Kim K. Meier
  • Roswitha Merle
  • Kerstin-Elisabeth Müller
  • Annegret Stock
  • Katharina Charlotte Jensen
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1844356
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