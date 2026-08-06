Frontiers in Veterinary Science

Original Research
Published on 06 Aug 2026
The Pet-Specific Reasons for Living Scale: development, validation, and associations with suicide-related outcomes
in Veterinary Humanities and Social Sciences
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Perspective
Published on 29 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Editorial
Published on 27 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Methods
Accepted on 24 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Review
Published on 22 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
General Commentary
Published on 20 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Review
Published on 15 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Perspective
Published on 07 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Perspective
Published on 25 Jun 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences