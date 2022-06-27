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Combating Antimicrobial Resistance (AMR) – Increasing the Effectiveness of Antibiotics, Inventing Alternatives and Microbiome-Based Interventions
- György Csikó
- Janos Degi
- Judit Remenyik
- Dalma Pivariu
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