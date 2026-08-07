Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Designing an LLM-Driven Mobile AR Companion for Social Interaction Support in Children and Youth with Autism: A Pilot Study
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Brief Research Report
Published on 03 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Editorial
Published on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Review
Published on 21 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Review
Published on 20 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Hypothesis and Theory
Accepted on 15 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour