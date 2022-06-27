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Gamified Virtual Reality: Training, Treating and Feeling - The Fun, Functional and Human Factors
- Anca Morar
- Alin Moldoveanu
- Alexandru Ion Berceanu
- Romina Boldasu
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