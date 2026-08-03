Original Research
Published on 03 Aug 2026
amerta: a Python library for idealized 1D Saint–Venant dam-break simulation
in Water and Hydrocomplexity
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Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Water and Hydrocomplexity
Correction
Published on 01 Jul 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Water and Hydrocomplexity
Correction
Published on 09 Jun 2026
in Water and Hydrocomplexity
Editorial
Published on 02 Jun 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 11 May 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 08 May 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 07 May 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 01 May 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 27 Feb 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 26 Feb 2026
in Water and Hydrocomplexity
Editorial
Published on 23 Feb 2026
in Water and Hydrocomplexity
Review
Published on 05 Feb 2026
in Water and Hydrocomplexity
Brief Research Report
Published on 05 Feb 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 26 Jan 2026
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 26 Nov 2025
in Water and Hydrocomplexity
Editorial
Published on 13 Nov 2025
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 03 Nov 2025
in Water and Hydrocomplexity
Editorial
Published on 29 Aug 2025
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 16 Jul 2025
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 15 Jul 2025
in Water and Hydrocomplexity
Original Research
Published on 27 Jun 2025
in Water and Hydrocomplexity