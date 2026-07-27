Technology and Code
Accepted on 27 Jul 2026
PARISO: Pixelated Antennas and Reconfigurable Intelligent Surface Optimizer
in Antennas Array
Frontiers in Antennas and Propagation
- 121 views
Technology and Code
Accepted on 27 Jul 2026
in Antennas Array
Original Research
Published on 18 May 2026
in Antennas Array
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Antennas Array
Original Research
Published on 21 Aug 2025
in Antennas Array
Original Research
Published on 12 May 2025
in Antennas Array
Original Research
Published on 20 Aug 2024
in Antennas Array
Original Research
Published on 24 Jul 2024
in Antennas Array
Original Research
Published on 11 Jul 2024
in Antennas Array