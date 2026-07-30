Frontiers in Antibiotics

Original Research
Published on 30 Jul 2026
Bridging knowledge and practice gaps in antimicrobial stewardship among veterinary professionals in Zambia’s poultry sector: a mixed-methods pre–post intervention study
in Antibiotic Resistance
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Review
Published on 13 Apr 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 06 Apr 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 18 Dec 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 03 Dec 2025
in Antibiotic Resistance
Perspective
Published on 20 Oct 2025
in Antibiotic Resistance
Editorial
Published on 01 Oct 2025
in Antibiotic Resistance
Mini Review
Published on 14 Aug 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 11 Jul 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 27 Jun 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 29 May 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 21 May 2025
in Antibiotic Resistance
Review
Published on 06 May 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 28 Apr 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 17 Jan 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 22 Oct 2024
in Antibiotic Resistance