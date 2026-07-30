 Skip to main content
Type at least 3 characters

67 articles

articles

Original Research

Published on 18 Dec 2025

Human–environmental overlap of resistant Enterobacterales: genomic evidence linking coastal waters and community carriage of antimicrobial resistance in a low- and middle-income setting

in Antibiotic Resistance

  • Appiah-Korang Labi
  • Noah Obeng-Nkrumah
  • Abigail Sarpong
  • Lady Asantewah Boamah Adomako
  • Christian Owusu-Nyantakyi
  • Rachel Ama Adadziwa Akorful
  • Mary-Magdalene Osei
  • Beverly Egyir
  • Japheth Awuletey Opintan
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2025.1715797
  • 2,848 views

Original Research

Published on 03 Dec 2025

Antimicrobial and antibiofilm effects of crude and microencapsulated guava leaf extracts against Enterococcus faecalis and Staphylococcus epidermidis

in Antibiotic Resistance

  • Daniela Gutierrez-Montiel
  • Alma L. Guerrero-Barrera
  • Adriana C. Moreno-Flores
  • Flor Y. Ramírez-Castillo
  • Norma A. Chávez-Vela
  • Guillermo Cristian Guadalupe Martínez-Ávila
  • Roberto Rico-Martínez
  • Matheus de O. Costa
  • Fabiola Galindo-Guerrero
  • Francisco J. Avelar-Gonzalez
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2025.1615787
  • 5,497 views
  • 1 citation

Original Research

Published on 21 May 2025

The burden, risk factors, and antimicrobial susceptibility pattern associated with extended-spectrum beta-lactamase-producing E. coli and K. pneumoniae carriage among neonates and their surroundings at a referral hospital in the Moshi municipality

in Antibiotic Resistance

  • Happyness J. Mshana
  • Dorottya Kovacs
  • Florida Muro
  • Ruth Zadoks
  • Katarina Oravcova
  • Louise Matthews
  • Blandina T. Mmbaga
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2025.1556842
  • 3,545 views
  • 4 citations

Original Research

Published on 17 Jan 2025

Evaluation of the resistome and gut microbiome composition of hospitalized patients in a health unit of southern Brazil coming from a high animal husbandry production region

in Antibiotic Resistance

  • Elisa Pires Coltro
  • Lucas Cafferati Beltrame
  • Caroline Ribeiro da Cunha
  • Caetana Paes Zamparette
  • Clarissa Feltrin
  • Vilmar Benetti Filho
  • Patrícia de Almeida Vanny
  • Sérgio Beduschi Filho
  • Taíse Costa Ribeiro Klein
  • Mara Cristina Scheffer
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2024.1489356
  • 4,405 views
  • 1 citation

Original Research

Published on 22 Oct 2024

Escherichia coli as a sentinel in the assessment of antimicrobial resistance in the tilapia production chain: from production environment to the final product

in Antibiotic Resistance

  • Sthéfany Da Cunha Dias
  • Letícia Roberta Martins Costa
  • Ana Beatriz Garcez Buiatte
  • Marcus Vinícius Coutinho Cossi
  • Luís Augusto Nero
  • Ricardo Seiti Yamatogi
  • Luciano dos Santos Bersot
  • Juliano Gonçalves Pereira
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2024.1461662
  • 6,000 views
  • 5 citations