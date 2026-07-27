Frontiers in Bacteriology

Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
In Silico and Experimental Characterization of NRPS Adenylation Domain-Mediated Biosurfactant Production in Lactobacillus helveticus MTCC 5463
in One Health in Bacteriology
- 165 views
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in One Health in Bacteriology
Review
Published on 20 Jul 2026
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in One Health in Bacteriology
Review
Published on 14 Jul 2026
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 13 Mar 2026
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 19 Feb 2026
in One Health in Bacteriology
Review
Published on 11 Feb 2026
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in One Health in Bacteriology
Review
Published on 21 Jan 2026
in One Health in Bacteriology
Review
Published on 12 Jan 2026
in One Health in Bacteriology
Brief Research Report
Published on 24 Nov 2025
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 03 Nov 2025
in One Health in Bacteriology
Original Research
Published on 16 Jul 2024
in One Health in Bacteriology