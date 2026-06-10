Original Research
Published on 10 Jun 2026
Effects of nutritional supplementation on honey bee Apis mellifera L. brood development, colony population growth, and honey yield in central Ethiopia
in Bees in Pollination
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Published on 10 Jun 2026
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Published on 06 Jan 2026
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Published on 29 May 2025
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Published on 20 May 2025
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Published on 06 Mar 2025
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Published on 04 Mar 2025
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Published on 17 Dec 2024
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Published on 09 Aug 2024
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Published on 02 Aug 2024
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Published on 26 Jul 2024
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Published on 03 Jul 2024
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Brief Research Report
Published on 13 Jun 2024
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Published on 03 Apr 2024
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Original Research
Published on 17 Oct 2023
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Review
Published on 11 Oct 2023
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