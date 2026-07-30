Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
INITIAL SAFE(R)-BY-DESIGN ASSESSMENT OF PRINTABLE KONJAC-AGAR-PECTIN HYDROGELS FOR FUTURE EXTRUSION-BASED BIOPRINTING APPLICATIONS
in Biofabrication
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Biofabrication
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Biofabrication
Opinion
Accepted on 20 Jul 2026
in Biofabrication
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Biofabrication
Mini Review
Published on 13 Jul 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Biofabrication
Review
Published on 10 Jun 2026
in Biofabrication
Editorial
Published on 05 Jun 2026
in Biofabrication
Mini Review
Published on 10 Apr 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 19 Feb 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 13 Feb 2026
in Biofabrication
Original Research
Published on 04 Feb 2026
in Biofabrication
Brief Research Report
Published on 21 Jan 2026
in Biofabrication
Review
Published on 16 Dec 2025
in Biofabrication
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Biofabrication
Opinion
Published on 27 Nov 2025
in Biofabrication
Original Research
Published on 20 Nov 2025
in Biofabrication
Editorial
Published on 07 Nov 2025
in Biofabrication
Original Research
Published on 03 Nov 2025
in Biofabrication
Original Research
Published on 29 Oct 2025
in Biofabrication
Original Research
Published on 17 Oct 2025
in Biofabrication
Editorial
Published on 09 Sep 2025
in Biofabrication