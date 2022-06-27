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Bioengineered and Biomimetic Nanocarriers for Targeted Therapy and Theranostics: From Bio-Based Materials to Translational Bioprocessing
- Pankaj Singh
- Vivek Kumar Gaur
- Yashika Raheja
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