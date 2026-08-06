Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Hypoxia Preconditioned Serum (HPS) and Platelet-Rich Plasma (PRP) Promote Proliferation, Neurite Network Formation, and Neurite Elaboration in N2a Cells
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Published on 06 Aug 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Mini Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Opinion
Published on 24 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Correction
Published on 24 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Perspective
Accepted on 22 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Mini Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Accepted on 16 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Published on 15 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Mini Review
Published on 15 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Published on 15 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Published on 13 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Accepted on 10 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine