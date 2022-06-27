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Advances in Tissue Decellularisation: From Extracellular Matrix Engineering and Sustainable Processing to Preservation Strategies and Translational Applications
- Viviana Pinto Ribeiro
- Sara Amorim
- Víctor Carriel
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