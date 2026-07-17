 Skip to main content
Type at least 3 characters

15 articles

articles

Original Research

Published on 08 May 2026

Her health, her choice: a PEN-3 exploration on facilitators, and preferences for HPV vaccinations and HPV self-collection among Nigerian girls and women

in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis

  • Olufunto A. Olusanya
  • Priscilla Kabutey
  • Aisha Koledowo
  • Agatha Wapmuk
  • Ekenechukwu Kokelu
  • Titilola Gbaja-biamila
  • Temitope Ojo
  • Folahanmi Akinsolu
  • Ucheoma Nwaozuru
  • Chisom Obi-Jeff
Frontiers in Cancer Control and Society
doi 10.3389/fcacs.2026.1790326
  • 1,413 views

Original Research

Published on 12 Feb 2025

The public are receptive to risk-based innovations: a multi-methods exploration of anticipated acceptability and uptake of novel technologies for cancer early detection in symptomatic and asymptomatic scenarios

in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis

  • Rebecca A. Dennison
  • Reanna J. Clune
  • Joanna S. L. Tung
  • Alina A. Schumacher
  • Maria Solovyeva
  • Pranjal Pandey
  • Lily C. Taylor
  • Jo Waller
  • Juliet A. Usher-Smith
Frontiers in Cancer Control and Society
doi 10.3389/fcacs.2025.1522609
  • 2,986 views
  • 2 citations