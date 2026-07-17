Frontiers in Cancer Control and Society

Original Research
Published on 17 Jul 2026
Factors associated with breast self-examination practice among female medical students in selected universities in Borama, Somaliland
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
- 557 views
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 08 May 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Case Report
Published on 09 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Brief Research Report
Published on 02 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Perspective
Published on 25 Nov 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 01 Jul 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 21 May 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 09 May 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 15 Apr 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 14 Apr 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 02 Apr 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 12 Feb 2025
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis