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Original Research

Published on 13 Apr 2026

Analysis of the profiles of human endogenous retroviruses W, K, and H and the systemic inflammatory status in vitiligo patients: insights on the dynamics of endogenous retroviral expression and its interplay with inflammatory response

in Molecular Viral Pathogenesis

  • Samuel Nascimento Santos
  • Denis Campos Silva
  • Matheus Esteves Fernandes
  • Michelly Damasceno da Silva
  • Maria Kauanne de Oliveira Santos
  • Carolina Nunes França
  • Jonatas Bussador do Amaral
  • Marina Tiemi Shio
  • Anamaria da Silva Facina
  • André Luis Lacerda Bachi
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
doi 10.3389/fcimb.2026.1739332
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