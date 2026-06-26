Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Case Report
Published on 26 Jun 2026
Advanced hybrid closed-loop therapy in an older adult with 55-year type 1 diabetes: a CARE-based case report
in Diabetes Innovative Devices
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Case Report
Published on 26 Jun 2026
in Diabetes Innovative Devices
Systematic Review
Published on 03 Feb 2026
in Diabetes Innovative Devices
Case Report
Published on 19 Jan 2026
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Diabetes Innovative Devices
Review
Published on 10 Oct 2025
in Diabetes Innovative Devices
Opinion
Published on 27 May 2025
in Diabetes Innovative Devices
Brief Research Report
Published on 03 Apr 2025
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 14 Nov 2024
in Diabetes Innovative Devices
Review
Published on 12 Nov 2024
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 30 Apr 2024
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 11 Sep 2023
in Diabetes Innovative Devices
Correction
Published on 07 Jun 2023
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 17 Apr 2023
in Diabetes Innovative Devices
Review
Published on 19 Dec 2022
in Diabetes Innovative Devices
Original Research
Published on 25 Jul 2022
in Diabetes Innovative Devices
Systematic Review
Published on 22 Feb 2022
in Diabetes Innovative Devices