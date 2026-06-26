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Original Research

Published on 25 Jul 2022

Barriers to Uptake of Open-Source Automated Insulin Delivery Systems: Analysis of Socioeconomic Factors and Perceived Challenges of Caregivers of Children and Adolescents With Type 1 Diabetes From the OPEN Survey

in Diabetes Innovative Devices

  • Antonia Huhndt
  • Yanbing Chen
  • Shane O’Donnell
  • Drew Cooper
  • Hanne Ballhausen
  • Katarzyna A. Gajewska
  • Timothée Froment
  • Mandy Wäldchen
  • Dana M. Lewis
  • Klemens Raile
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2022.876511
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