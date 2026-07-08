Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Published on 08 Jul 2026
Dietary perceptions and challenges in the management of type 2 diabetes in rural communities of the Eastern Cape, South Africa: a qualitative study
in Diabetes Self-Management
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Original Research
Published on 08 Jul 2026
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Original Research
Published on 26 Jun 2026
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Original Research
Published on 17 Jun 2026
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Editorial
Published on 16 Jun 2026
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Original Research
Published on 11 Jun 2026
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Brief Research Report
Published on 26 May 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 08 May 2026
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Original Research
Published on 04 May 2026
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Original Research
Published on 02 Apr 2026
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Original Research
Published on 17 Mar 2026
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Brief Research Report
Published on 16 Mar 2026
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Original Research
Published on 13 Mar 2026
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Brief Research Report
Published on 12 Mar 2026
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Study Protocol
Published on 16 Feb 2026
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Original Research
Published on 14 Jan 2026
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Study Protocol
Published on 13 Jan 2026
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Editorial
Published on 08 Jan 2026
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Original Research
Published on 07 Jan 2026
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Original Research
Published on 06 Jan 2026
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Systematic Review
Published on 10 Dec 2025
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Original Research
Published on 04 Dec 2025
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Original Research
Published on 22 Oct 2025
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Original Research
Published on 26 Sep 2025
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Original Research
Published on 23 Jun 2025
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