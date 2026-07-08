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Brief Research Report

Published on 12 Mar 2026

Cumulative burden of diabetes-related complications and health-related quality of life in primary care: a cross-sectional study from Mexico

in Diabetes Self-Management

  • Ruben Silva-Tinoco
  • Lilia Castillo-Martínez
  • Ana Galindez-Fuentes
  • Alejandro Avalos-Bracho
  • Edward W Gregg
  • Teresa Cuatecontzi-Xochitiotzi
  • Christian Hinojosa-Segura
  • María Fernanda Bernal-Ceballos
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2026.1773692
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Study Protocol

Published on 13 Jan 2026

Rationale and protocol for the Time to Move Randomized Crossover Trial: morning versus evening time physical activity and CGM-assessed glucose levels in individuals with pregnancy hyperglycemia

in Diabetes Self-Management

  • Samantha F. Ehrlich
  • Bethany R. Hallenbeck
  • Jordan Lewis
  • Fatemeh Yousefi
  • John I. Miller
  • Nikki B. Zite
  • Kimberly B. Fortner
  • Walter W. Schoutko
  • Scott E. Crouter
  • Hollie Raynor
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2025.1709683
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