mila vulchanova
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Language Communication
Stockholm University
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Language Communication
University School for Advanced Studies, University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Language Communication
Faculty of Philology, University of Seville
Seville, Spain
Associate Editor
Language Communication
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Language Communication
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Language Communication
New York Medical College
Valhalla, United States
Associate Editor
Language Communication
Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Language Communication
University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Language Communication
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Language Communication
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Language Communication
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Associate Editor
Language Communication
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Language Communication
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Language Communication
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Language Communication
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Language Communication