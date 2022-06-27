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Multimodal Perspectives on Sound and Music: Communication, Meaning, and Method Across Disciplines
- Signe Kjaer Jensen
- Joshua Han
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