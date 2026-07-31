Conceptual Analysis
Accepted on 31 Jul 2026
Fictional Archives and Generative Memory: AI as Counter-Narrative Device in Evi Stamou's Who Was Here? (2025)
in Visual Communication
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Conceptual Analysis
Accepted on 31 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Visual Communication
Systematic Review
Published on 24 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Visual Communication
Brief Research Report
Published on 07 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 28 May 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 27 May 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 22 May 2026
in Visual Communication
Brief Research Report
Published on 11 May 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 01 May 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Visual Communication
Perspective
Published on 31 Mar 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 27 Feb 2026
in Visual Communication
Original Research
Published on 16 Feb 2026
in Visual Communication
Perspective
Published on 13 Feb 2026
in Visual Communication