francis harvey
Leibniz Institute for Regional Geography (IfL)
Leipzig, Germany
Specialty Chief Editor
Visual Communication
Mälardalen University
Västerås, Sweden
Associate Editor
Visual Communication
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Visual Communication
Vrije University Brussels
Brussels, Belgium
Associate Editor
Visual Communication
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Visual Communication
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Associate Editor
Visual Communication
University of Castilla La Mancha
Cuenca, Spain
Associate Editor
Visual Communication
School of Humanities and Behavioural Sciences, Singapore University of Social Sciences
Singapore, Singapore
Associate Editor
Visual Communication
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Visual Communication