Submission open
Extended Reality in Science Communication and Cultural Heritage Representation: Challenges and Opportunities
- Jose Luis Rubio-Tamayo
- Juan Romero-Luis
- Sara Pérez-Seijo
- Mario Barro-Hernández
- 634 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Submission open
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed