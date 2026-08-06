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Clinical Trial

Published on 03 Jun 2026

Antibacterial effectiveness of novel polyherbal gel, chlorhexidine gluconate, and calcium hydroxide as intracanal medicaments in infected root canals using real-time PCR: a randomized controlled trial

in Endodontics

  • Anil V. Ankola
  • Vinuta Hampiholi
  • Ram Surath Kumar
  • Manohar S. Kugaji
  • Roopali M. Sankeshwari
  • Varkey Nadakkavukaran Santhosh
  • Atrey J. Pai Khot
  • Kavitha Ragu
  • Mohammed Mustafa
  • Ahmed A. Almokhatieb
Frontiers in Dental Medicine
doi 10.3389/fdmed.2026.1820395
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