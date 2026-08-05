Frontiers in Dental Medicine

Original Research
Published on 05 Aug 2026
Clinical evaluation of early implant stability using resonance frequency analysis: a multicenter observational study
in Reconstructive Dentistry
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 04 Aug 2026
in Reconstructive Dentistry
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Systematic Review
Published on 28 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Editorial
Published on 28 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Systematic Review
Published on 17 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 08 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Systematic Review
Accepted on 06 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Accepted on 02 Jul 2026
in Reconstructive Dentistry
Review
Published on 09 Jun 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Reconstructive Dentistry
Review
Published on 29 May 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 12 May 2026
in Reconstructive Dentistry
Methods
Published on 08 May 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 04 May 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 01 May 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 07 Apr 2026
in Reconstructive Dentistry
Case Report
Published on 11 Mar 2026
in Reconstructive Dentistry
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Reconstructive Dentistry