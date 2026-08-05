 Skip to main content
Type at least 3 characters

67 articles

articles

Review

Published on 09 Jun 2026

Clear aligner therapy beyond esthetics: oral health, polymer materials, and the environmental cost of digital orthodontics

in Reconstructive Dentistry

  • Javier Iván Martínez-Hernández
  • Carlos Esteban Villegas-Mercado
  • Sandra Aidé Santana-Delgado
  • Grissel Guadalupe Orozco-Molina
  • Juan Antonio Arreguín-Cano
  • Karina Ordóñez-Torres
  • Manuel Antonio Luján-Aguilar
  • Laura Isabel Duarte-Chávez
  • Adolfo González-Acosta
  • Cecilia Casavantes-Lazo
Frontiers in Dental Medicine
doi 10.3389/fdmed.2026.1810940
  • 3,773 views