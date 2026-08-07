Review
Published on 07 Aug 2026
Yushida: an IoT-based smart injection system for long-term management of chronic diseases
in Connected Health
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Review
Published on 07 Aug 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Connected Health
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Connected Health
Systematic Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Connected Health
Brief Research Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Connected Health
Review
Published on 27 Jul 2026
in Connected Health
Methods
Published on 23 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Connected Health
Systematic Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Connected Health
Brief Research Report
Accepted on 16 Jul 2026
in Connected Health
Policy Brief
Published on 13 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Connected Health
Brief Research Report
Published on 09 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Connected Health
Review
Accepted on 03 Jul 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Connected Health
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Connected Health
Review
Published on 19 Jun 2026
in Connected Health