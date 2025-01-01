gemma aiello
Institute for the Coastal Marine Environment, National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Institute for the Coastal Marine Environment, National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Weber State University
Ogden, United States
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Indiana University
Bloomington, United States
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Ministry of Mining and Heavy Industry (Mongolia)
Ulaanbaatar, Mongolia
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Institut Pytheas, Aix-Marseille Université
Marseille, France
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
University of Calabria
Cosenza, Italy
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
University of Liège
Liège, Belgium
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Durham University
Durham, United Kingdom
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
University of Idaho
Moscow, United States
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis
St. Petersburg Coastal and Marine Science Center, U.S. Department of the Interior, United States Geological Survey
St. Petersburg, United States
Community Reviewer
Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis