fernanda michalski
Universidade Federal do Amapá
Macapá, Brazil
Specialty Chief Editor
Conservation and Restoration Ecology
Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Centro Nacional Patagónico
Chubut, Argentina
Associate Editor
Conservation
Autonomous University of Queretaro
Santiago de Querétaro, Mexico
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Texas A&M University Corpus Christi
Corpus Christi, United States
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
National Biodiversity Future Centre, Italy
Palermo, Italy
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Other
Washington, United States
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Department of Ecology, University of Szeged
Szeged, Hungary
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Xiamen University
Xiamen, China
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Department of Earth and Environmental Sciences, University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Conservation and Restoration Ecology
Griffith University
Nathan, Australia
Associate Editor
Conservation