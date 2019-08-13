giovanna battipaglia
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Specialty Chief Editor
Ecophysiology
National Institute of Amazonian Research (INPA)
Manaus, Brazil
Associate Editor
Ecophysiology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Ecophysiology
University of Oklahoma
Norman, United States
Associate Editor
Ecophysiology
National Inland Fisheries Research Institute
Olsztyn, Poland
Associate Editor
Ecophysiology
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Biology
Osijek, Croatia
Associate Editor
Ecophysiology
Hebei University
Baoding, China
Associate Editor
Ecophysiology
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Ecophysiology
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (LG)
Berlin, Germany
Associate Editor
Ecophysiology
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Ecophysiology
Centre for Environmental and Marine Studies, Department of Environment and Planning, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Ecophysiology
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Associate Editor
Ecophysiology
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
Mexico, Mexico
Associate Editor
Ecophysiology
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Ecophysiology
University of St. Thomas
Saint Paul, United States
Associate Editor
Ecophysiology
USDA Forest Service Western Wildland Environmental Threat Assessment Center
Corvallis, United States
Associate Editor
Ecophysiology