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Linking Individual Responses to Climate Change to Whole-Ecosystem Dynamics in Marine and Coastal Habitats
- Maya deVries
- Brittany Jellison
- Noelle Marie Lucey
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