laura parducci
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Paleoecology
Birbal Sahni Institute of Palaeobotany
Lucknow, India
Associate Editor
Paleoecology
Regional University of Cariri
Crato, Brazil
Associate Editor
Paleoecology
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Paleoecology
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Paleoecology
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Paleoecology
University of Bergen
Bergen, Norway
Associate Editor
Paleoecology
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Paleoecology
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Paleoecology
University of Tulsa
Tulsa, United States
Associate Editor
Paleoecology
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Paleoecology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Paleoecology
Université de Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Paleoecology
Université de Lille
Lille, France
Associate Editor
Paleoecology
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Paleoecology
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Paleoecology