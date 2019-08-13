bruce s lieberman
University of Kansas
Lawrence, United States
Specialty Chief Editor
Paleontology
Rio de Janeiro State Federal University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Paleontology
University of Calcutta
Kolkata, India
Associate Editor
Paleontology
University of Kansas
Lawrence, United States
Associate Editor
Paleontology
Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Paleontology
Nova School of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, New University of Lisboa
Caparica, Portugal
Associate Editor
Paleontology
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Paleontology
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Paleontology
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Paleontology
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Paleontology
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallès, Spain
Associate Editor
Paleontology
Museum of Natural History Berlin (MfN)
Berlin, Germany
Associate Editor
Paleontology
University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Paleontology
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Paleontology
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Paleontology