dennis murray
Trent University
Peterborough, Canada
Specialty Chief Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
University for Continuing Education Krems
Krems an der Donau, Austria
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Honors College, Texas A&M University Kingsville
Kingsville, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Penn State Erie, The Behrend College
Erie, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
School of Applied Sciences, Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (LG)
Bremen, Germany
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
School of Marine Science and Policy, University of Delaware
Newark, DE, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Montana State University
Bozeman, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Instituto Politecnico de Viseu
Viseu, Portugal
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
University of Minnesota Duluth
Duluth, United States
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Université du Québec à Chicoutimi
Chicoutimi, Canada
Associate Editor
Population, Community, and Ecosystem Dynamics