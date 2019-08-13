juan diego ibáñez-álamo
University of Granada
Granada, Spain
Specialty Chief Editor
Urban Ecology
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Urban Ecology
United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
Associate Editor
Urban Ecology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Urban Ecology
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Urban Ecology
Université Paul Valéry, Montpellier III
Montpellier, France
Associate Editor
Urban Ecology
EDM International, Inc.
Fort Collins, United States
Associate Editor
Urban Ecology
University of Veterinary Medicine Budapest
Budapest, Hungary
Associate Editor
Urban Ecology
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Urban Ecology
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Urban Ecology
Xinjiang University
Urumqi, China
Associate Editor
Urban Ecology
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Urban Ecology
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Urban Ecology
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Urban Ecology
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Associate Editor
Urban Ecology