dmitry abbakumov
National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
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National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
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Assessment, Testing and Applied Measurement
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
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Assessment, Testing and Applied Measurement
Educational Testing Service
Princeton, United States
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Istanbul University-Cerrahpasa
Istanbul, Türkiye
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Mehmet Akif Ersoy University
Burdur, Türkiye
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Bartin University
Bartin, Türkiye
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Other
Riyadh, Saudi Arabia
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University of New South Wales
Kensington, Australia
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Open University of the Netherlands
Heerlen, Netherlands
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Umeå University
Umeå, Sweden
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ACT, Inc.
Iowa City, United States
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Dumlupinar University
Kütahya, Türkiye
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The University of Melbourne
Parkville, Australia
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Manisa Celal Bayar University
Manisa, Türkiye
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De Kempel University of Applied Sciences
Helmond, Netherlands
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Independent researcher
Manchester, United Kingdom
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